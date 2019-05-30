بدأ الطرح اليوم .. تعرف على أسعار كحك وبسكويت "التموين"

طرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، كعك وبسكويت العيد، عن طريق فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة، وفروع الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى.

وجاءت أسعار الكعك والبسكويت ومشتقاته في منافذ المجمعات الاستهلاكية كما يلي.

كيلو بسكويت بسعر 50 جنيها.

كيلو كعك سادة بسعر 60 جنيها.

كيلو كعك بملبن بسعر 65 جنيها.

كيلو كعك بالمكسرات بسعر 90 جنيها.

كيلو بيتي فور سادة بسعر 65 جنيها.

كيلو بيتي فور لوكس بسعر 85 جنيها.

كيلو غريبة سادة بسعر 80 جنيها.

كيلو غريبة باللوز بسعر 90 جنيها.

علبة مشكل وزن كيلو بسعر 64 جنيها.

علبة مشكل وزن 2 كيلو بسعر 192 جنيها.

علبة مشكل وزن 4 كيلو ونصف الكيلو بسعر 355 جنيها.