شهد اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء جمال غزالي، نائب مدير أمن الإسماعيلية، والشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف، الاحتفال الديني الكبير، الذي نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الشهداء بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث، بمناسبة الاحتفال بإحياء ذكرى ليلة القدر.

بدأت الاحتفالية بآداء شعائر صلاة العشاء، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم من القرآن الكريم للقارىء الشيخ غريب عبدالدايم.

ألقى فضيلة الشيخ محمد عبدالعظيم، أمام وخطيب المسجد، كلمة بهذه المناسبة، أشار فيها إلى فضائل ليلة القدر المباركة، التي تنزل فيها القرآن الكريم على النبي محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام، وفضائل الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم والمنحة الإلهية بالعتق من النار.

كما تضمن برنامج الحفل تقديم فاصل من التواشيح الدينية للمبتهل الشيخ محمود عوض الله.