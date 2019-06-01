محافظة الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى بكل مرافق المحافظة، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وقال المحافظ، إنه وجه باتخاذ كل التدابير بمرافق الصحة والإسعاف والكهرباء والمياه وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق المختلفة بالمحافظة، كما وجه بتكثيف التواجد الأمني داخل المدن وعلى الطرق السريعة ووضع الخطط اللازمة لضمان السيولة المرورية والحد من الحوادث.

وأضاف المحافظ، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف وتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والوحدات المحلية.