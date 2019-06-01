قال الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي، إن السعودية ستسهم برئاستها لهذه الدورة بدفعة كبيرة لقضايا المسلمين، مؤكدا أن القضايا التي تواجه المسلمين حاليا في المنطقة العربية تستدعي مزيدا من التضافر، حيث علينا كحكومات وشعوب إسلامية وعربية تكثيف الجهود لمواجهة التحديات.

وأضاف "السبسي"، خلال كلمته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة، أنه يجب مواجهة تيارات الإرهاب والتطرف ومنع استنزاف مقدرات الدول العربية الإسلامية، موضحا أن الدول العربية حريصة على تعزيز مقومات الأمن والاستقرار في العالم.

وتابع أنه يجب على الجميع مواصلة العمل لتعزيز التضامن وبناء موقف عربي وإسلامي موحد، مضيفا: "نحن مدعوون لبناء موقف عربي إسلامي قادر على إنها النزاعات ومظاهر التطرف والانقسام".