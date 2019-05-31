يحدث اليوم| انطلاق القمة الإسلامية.. ونهائي دوري أبطال أفريقيا

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الجمعة، 31 مايو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

انطلاق الدورة 14 لمؤتمر القمة الإسلامية

تستضيف مكة المكرمة، الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية تحت شعار "يدا بيد نحو المستقبل".

"الأوقاف" تنظم 5 قوافل دعوية للشباب

تنظم وزارة الأوقاف خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الوزارة إلى محافظات (مطروح، الجيزة، البحيرة، البحر الأحمر) في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.

التعاون بين ميركل و بومبو

تبحث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في برلين، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

حفل دار الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية ، "حفل جالا"، وتحييه أوركسترا أوبرا القاهرة، وذلك في التاسعة والنصف مساء، على المسرح الكبير بالأوبرا.

حفل مسرح دمنهور

تحيى فرقة اوبرا اسكندرية للموسيقى والغناء، في التاسعة والنصف مساء، حفلا على مسرح أوبرا دمنهور.

مبارة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

يلتقي فريقا الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، في الحادية عشرة مساء، على الملعب الأولمبي برادس، في إطار مباراة النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.