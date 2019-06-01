شهدت الحلقة الـ26 من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام نجاة هوجان من محاولة اغتيال فاشلة على أيدى رجال كمال اللباد، لينتقل لشركته والدماء تسيل من وجهه، ويطلب من حورس الحضور معه وبحوزتهما أسلحة نارية.

واقتحم هوجان وحورس فيلا كمال اللباد الذى فوجئ بوجودهما داخل مكتبه، وبدأ يتوسل لهما بعدم قتله، ليدخل حرس اللباد ويحاصرون هوجان وأجبروه على الخروج من الفيلا.

وبدأ اللباد فى التفكير مرة أخرى ووضع خطة للانتقام من هوجان بالتنسيق مع فهد وسمير، إلا أنه فوجئ برفض سمير قتل هوجان لأنه صديقه، فيما رفض كرم شقيق نوجة إخبار هوجان بالطفل الذى أنجبته أخته، بعد سماع حديثها مع لطفى الحراق، وبعد شعوره بأن هوجان تحول لقاتل بسبب خوفه على أخته.

وذهب هوجان للضابط على ليخبره بالتلاعب الذى يحدث فى شركة كمال اللباد، ومن قتل سميح مشددا على أن والد الضابط متورط فى التلاعب بالحسابات، وألمح له بتجارته فى الآثار، وطلب هوجان من الضابط البحث عن والده السيد عبد الحق مجاور هوجان.

وانتهت الحلقة بضرب هوجان لوردة التى أرادت الزواج منه، الأمر الذى رفضه وأعلنت بعدها بأنه ستصبح عدوته.