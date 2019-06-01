قال الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح أمير الكويت، إن الأمة العربية والإسلامية تمر بظروف في غاية الخطورة وتحديات غير مسبوقة.

وأضاف خلال كلمته بالدورة 14 لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الوتيرة المتسارعة للتصعيد الذي تشهده منطقتنا تنبئ بتداعيات خطيرة على أمتنا واستقرارنا، الأمر الذي يدعونا إلى التعامل مع الأوضاع بأقصى درجات الحيطة والحذر وضرورة احتواء التصعيد وأن نحكم العقل والحكمة للحفاظ على المصالح العليا لدولنا والأمن وسلامة شعوبنا".

وتابع: "نقف إلى جانب السعودية والأمارت في مواجهة الهجمات الإرهابية، وندعو المجتمع الدولي إلى استمرارا جهوده في إحياء عملية السلام".

وأكد على أن أي حل للقضية الفلسطينة لابد أن يستمد إلى حق الشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفق ما نصت عليه الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.