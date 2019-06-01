قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر بادرت منذ سنوات طويلة بإطلاق الدعوة لتكثيف الجهود المشتركة للقضاء على ظاهرة الإرهاب بشكل كامل، ورفض محاولات ربطها بدين أو ثقافة أو عرق معين، إلا أن الأمر يتطلب تكاتف جميع الدول الإسلامية لتفعيل المبادرات الدولية والإقليمية للقضاء على الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف، وسائر جوانب الظاهرة الإرهابية.

وأضاف "السيسي"، خلال القمة الإسلامية الرابعة عشر، أن هناك مهمة مزدوجة لكل من في منظمة التعاون الإسلامي حيث يوجد جهد موازي مطلوبا لمكافحة ظاهرة "الإسلامفوبيا" والتمييز بين المسلمين ونشر خطاب الكراهية ضدهم، مع مكافحة الإرهاب والتطرف، متابعا: "نعلنها بوضوح لم يعد مقبولا السكوت على خطاب التمييز والكراهية ضد العرب والمسلمين ومحاولة إلصاق تهمة الإرهاب والتطرف بديننا الخنيف الذي هو منها برئ".

وتابع أن إقامة العدل والحفاظ على الأمن والسلم تأتي على مقاصد ديننا الحنيف، ولا يستقيم أي حديث عن العدل والسلم والأمن في ظل استمرار القضية الفلسطينية بغير حل عادل وشامل يحقق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.