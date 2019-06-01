انهيار "نور" بسبب كذب"عمر" عليها في الحلقة 26 من زي الشمس

في الحلقة 26 بدأت "نور" دينا الشربيني، تستوعب كذب "عمر" أحمد السعدني، وتلوم نفسها على تصديقه في كل مرة.

وجلست على الأرض منهارة ليدخل عليها "مصطفى"، أحمد داوود، ويخبرها بأنه يقف بجوارها دائما.