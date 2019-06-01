تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بعد منتصف الليل، تجهيزات استقبال مدينة دمنهور لعيد الفطر المبارك، بالشكل الجمالي والحضاري.

واطلع المحافظ، على الأعمال الجارية لتصميم ميدان تشاومول، ودهان الأرصفة والبلدورات وزراعة الأشجار، مشددًا على ضرورة الانتهاء من كل الأعمال قبل بداية العيد.

كما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور محمد خميس، بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الميادين والشوارع العامة والمنتزهات والحدائق لمشاركة المواطنين فرحتهم خلال الاحتفال بأيام العيد.

والتقى المحافظ، عددًا من مواطني دمنهور، واستمع منهم لأهم احتياجاتهم ومطالبهم والمشاكل التي تواجههم، ووعدهم بدراستها والعمل على إيجاد الحلول السريعة لها.