محافظ البحيرة: تسليم مشروع صرف صحي العتقا بتكلفة 10 ملايين جنيه

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمدن ومراكز المحافظة، تجري على قدم وساق، وفقا للبرنامج الزمني المحدد لنهوها، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي بقرية العتقا بمركز إيتاي البارود، بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، لخدمة أكثر من 4 آلاف نسمة بالقرية.

وقال المهندس سامي عبدالستار، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، في تصريحات صحفية، إن المشروع يتكون من محطة رفع وطلمبتي تصرف وشبكات انحدار بطول 4 كيلومترات وخط طرد بطول 1.2 كيلومتر.