أوقاف دمياط تحتفل بليلة القدر بمسجد البحر

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط، احتفالها بليلة القدر بمسجد البحر بمدينة دمياط، بحضور اللواء عصام الليثي سكرتير عام المحافظة، والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وابتهالات وتواشيح دينية، أعقبها كلمة للشيخ محمد سلامة، تحدث خلالها عن فضل ليلة القدر ومكانتها العظيمة والتي تعد من أهم المنح التي أنعم بها المولى -عز وجل - على الأمة الإسلامية، حيث تعد خير من ألف شهر.

كما تحدث أيضًا عن فضل إحياؤها بالذكر والدعاء والاستغفار والاجتهاد في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم للتقرب إلى الله بالمزيد من الطاعات والأعمال الصالحة.