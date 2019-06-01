التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على هامش انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن العاهل السعودي رحب بالرئيس السيسي في بلده الثاني، منوهًا للتقدير والمودة التي تكنها المملكة العربية السعودية لمصر قيادةً وشعبًا في ضوء العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومؤكدًا عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين مصر والسعودية.

وقال المتحدث الرسمي، إن السيسي أكد خلال اللقا،ء أن زيارته الحالية للسعودية اتساقًا مع مسيرة العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، مشيرًا إلى حرص مصر على التنسيق الحثيث مع المملكة تجاه التطورات التي تشهدها حاليًا منطقة الشرق الأوسط، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، التي تعد من أولويات وثوابت السياسة المصرية، حيث أن التعاون والتنسيق المصري- السعودي، يعتبر دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

كما هنأ السيسي، العاهل السعودي على نجاح قمة منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة، في تعزيز التعاون البناء لما فيه صالح وخير شعوب الأمة الإسلامية، مؤكدًا الأهمية التي توليها مصر لمنظمة التعاون الإسلامي باعتبارها المنبر الأساسي للعمل الإسلامي المشترك.

وفيما يتعلق بقضايا المنطقة؛ تناولت المباحثات وجهات النطر نحو أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، حيث عكست المناقشات تفاهمًا متبادلاً إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، واتُفق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الدول العربية والإسلامية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي، حيث أكد الرئيس في هذا السياق أن أمن منطقة الخليج يمثل بالنسبة لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط بالأمن القومي المصري.