قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه آن الآوان لوجود معالجة جذرية لمأساة الشعب الفلسطيني المستمرة لأكثر من 7 عقود من خلال العودة الفورية لمائدة المفاوضات لإنهاء الاحتلال وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعية، وهذا هو الطريق الوحيد للسلام العام والشامل في المنطقة والعالم، كما أنه السبيل لقطع الطريق على مزايدات الإرهابيين المتاجرين بمعاناة الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف السيسي، خلال القمة الإسلامية الرابعة عشر: "وجدنا في العالم الإسلامي أزمات معقدة وتحديات تستلزم وقفة جادة ونية خالصة للتوصل لحلول وطنية وسلمية لمشكلات عالمنا العربي والإسلامي، فمن ليبيا التي لا تزال تعاني من حالة انسداد سياسي وتفشي الإرهاب ونشاط الميلشيات والمرتزقة التي تعاني على مدار أكثر من 8 أعوام من الاقتتال الأهلي والانتهاكات الإقليمية لحدودها والتدخلات الأجنبية في شؤونها".

وتابع أن اليمن أيضا لايزال يعاني من جماعة الحوثي ومحاولاتها الاستقواء بالدعم الأجنبي لفرض إرادتها على جميع أبناء اليمن وهجماتها الإرهابية المدانة على الأراضي السعودية، وأيضا السودان والجزائر اللتان تمران بمرحلة دقيقة يحاول فيها أبناء هذين الشعبين الشقيقين إدارة مرحلة انتقالية في ظروف صعبة لتحقيق تطلعات مشروعة في الحرية وصياغة مستقبلهما.

وأردف أن في كل تلك البلدان الشقيقة هناك تحديات جسام وهناك حاجة لدعم سياسي وتعاون من كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لدعم الأشقاء ومساندة مطالبهم، ومواجهة أي تدخلات خارجية في شؤونهم واستعادة مكانتهم وإسهامهم في العمل المشترك بين الدول العربية والإسلامية

وأشار إلى أن أبناء جماعة الروهينجا المسلمة تواجه مشاكل صعبة، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لتجني بهم مخاطر السقوط في حلقة مفرجة من التطرف والإرهاب والعنف، "فقد آن لهذه المعاناة أن تنتهي".