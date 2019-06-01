لقيت طفلة مصرعها ذبحا فيما أصيبت أخرى على يد ملثمين اقتحموا منزل الطفلتين بقرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا بقيام أشخاص ملثمين مجهولي الهوية باقتحام منزل بقرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق والاعتداء على طفلتين بأسلحة بيضاء ما أسفر عن مصرع طفلة 13 عاما، إثر إصباتها بجرح طعني في الرقبة وإصابة أخرى بجروح قطعية.

انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة الزقازيق بإشراف الرائد أشرف ضيف رئيس مباحث المركز لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة. وجار تكثيف الجهود لضبط الجناة.