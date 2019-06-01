أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، بأن قرابة 450 ألف مصل قاموا بإحياء ليلة القدر 27 رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وتوافد المصلون إلى الأقصى منذ ساعات النهار الأولى لأداء صلاة الجمعة، واعتكفوا في الأقصى حتى يتمكنوا من أداء صلاة التراويح وإحياء ليلة القدر، وبدت اللجان العاملة في المسجد الأقصى بإشراف الأوقاف الإسلامية بكامل جاهزيتها، وتولت عناصر الكشافة المقدسية ترتيب المصلين حسب الأماكن المخصصة لصلوات الرجال والنساء، بحسب "روسيا اليوم".

وأدى أكثر من 270 ألفا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى، رغم إجراءات السلطات الإسرائيلية المشددة في المدينة وإغلاقها لمحيط البلدة القديمة وأبواب الأقصى والبلدة، بحجة تنفيذ عملية طعن مزدوجة في المدينة.