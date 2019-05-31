قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المقاربة الاستراتيجية المنشودة للأمن القومي العربي تقتضي التعامل بالتوازي مع جميع مصادر التهديد لأمن المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية والمصدر الأول لعدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة المقامة بمكة المكرمة، أنه لا يمكن أن يتحقق الاستقرار في المنطقة بدون الحل السلمي الشامل الذي يلبي الطموحات الفلسطينية المشروعة في الاستقلال، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: "لا معنى للحديث عن مقاربة استراتيجية شاملة للأمن القومي العربية بدون تصور واضح لمعالجة الأزمات المستمرة في سوريا وليبيا واليمن، واستعادة وحدة هذه الدول وسيادتها، وتحقيق طموحات شعبها في الحرية والحياة الكريمة في ظل دول موحدة ذات سيادة وليس مرتهنة لإرادة وتدخلات وأطماع دول إقليمية أو دولية أو أمراء الحرب والميليشيات الإرهابية والطائفية".

وانطلقت أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي التي دعا إليها الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الخميس، في مكة، بحضور عدد من المسؤولين والرؤساء العرب، تليها القمة العربية الـ14 الطارئة، لمناقشة التوترات الإيرانية الأمريكية المتصاعدة في المنطقة.

أعمال القمتين، انطلقت، على هامش الاجتماع التحضيري للقمة الـ14 لمنظّمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها مكة المكّمة، الجمعة (31 مايو).