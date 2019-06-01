دراما رمضان زمان| رأفت الهجان بطل مصري تحولت قصته لعمل درامي

واحد من كلاسيكيات الأعمال الدرامية التليفزيونية، التي حققت نجاحًا وشهرة كبيرة، مسلسل "رأفت الهجان" الذي نادرا ما تجد مصريا لم يشاهده ويتعلق به وبأبطاله حتى امتد عرض المسلسل في ثلاثة أجزاء.

أطل المسلسل لأول مرة في شهر رمضان عام 1988، ويسرد قصة الجاسوس المصري، رفعت علي سليمان الجمال، الذي تم زرعه داخل إسرائيل للتجسس لصالح المخابرات المصرية، وكان رفعت الجمال في المسلسل هو رأفت الهجان، وجسد شخصيته ببراعة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وحقق نجاحًا كبيرًا من الصعب لأي فنان آخر أن يكرره.

الجزء الأول من المسلسل يعتبر مقدمة لتلك الملحمة الوطنية، وعلاقة رأفت الهجان، بالمخابرات المصرية، ونتعرف على زوجته هيلين سمحون، التي قدمتها الفنانة يسرا، ونتابع بداية حكايته في مصر، وكيف خططت المخابرات لتجعل له تاريخ يهودي، وكيفية خروجه من مصر، لكي يبدأ رحلة الجاسوسية ضد إسرائيل.

وشارك في بطولة الملسلسل "يوسف شعبان، عفاف شعيب، تيسير فهمي، محمد وفيق، مصطفى متولي"، وعدد كبير من النجوم، وأعد السيناريو والحوار الكاتب صالح مرسي، ومن إخراج يحيى العلمي.

وظهرت قصة "رأفت الهجان" أول مرة، في شكل رواية أدبية نشرت بشكل مسلسل، وحملت نفس الاسم، وبدأ نشرها في 3 يناير 1986 في العدد رقم 3195 من مجلة "المصور" المصرية، وكانت من تأليف الكاتب الكبير صالح مرسي.

وعند نشر الرواية، في البداية أنكر الموساد الإسرائيلي، وجود مثل ذلك الجاسوس في تاريخ معاركهم مع المخابرات المصرية، وأن تلك الرواية وأحداثها مجرد أوهام ليس إلا، وبعد حالة من الضغط صنعتها الصحافة الإسرائيلية لم يكن لدى الموساد خيارًا إلا أن يعترف بصحة القصة والأحداث.