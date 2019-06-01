علق الفنان نبيل الحلفاوي، على أداء التحكيم خلال مباراة العودة من دوري أبطال أفريقيا، والتي جمعت بين فريقي الترجي التونسي والوداد المغربي، وانتهت بتتويج الأول باللقب القاري والمؤهل لمونديال الأندية، للعام الثاني على التوالي.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ردًا على أحد متابعيه حول الجدل التحكيمي الذي شهدته المباراة بسبب تقنية الفار: "إذا كانت الفيفا نفسها تورطت في فضائح، فكرة القدم تطورت من رياضة إلى بيزنس. والبيزنس كما نعرف لا يخلو من فساد، وأفريقيا للأسف لم تقصر في هذا الجانب بل تمارسه بغشم وبلا حرفية".

وشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس، مساء الجمعة، جدلا تحكيميا، حينما أحرز وليد الكرتي مهاجم فريق الوداد، هدفا في شباك الترجي، لكن حكم اللقاء بكاري جاساما، ألغاه بداعي التسلل، فيما أثبتت الإعادة التليفزيونية صحة الهدف، بحسب البعض، ليحتج الجهاز الفني والإداري للفريق المغربي على الجامبي مطالبين بالعودة لتقنية الفيديو.

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وأعلن الحكم بكاري جاساما، تتويج الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا، بعد انسحاب فريق الوداد المغربي قبل اكتمال الوقت الأصلي للمباراة.

وذكر مراسل قناة "بي إن سبورت"، أن تقنية الفار تم تشغيلها، إلا أن الوداد رفض استكمال اللقاء مطالبًا بإعادة المباراة.

وقال خليل شمام لاعب فريق الترجي التونسي، إن الحكم بكاري جاساما، أخبر اللاعبين بخوض لقاء الوداد بنهائي أفريقيا، دون استخدام تقنية الفيديو "الفار"، لتعطله.