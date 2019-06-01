كندا: منح تصاريح عمل مفتوحة للعمال المهاجرين والقادمين الجدد

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم، منح تصاريح عمل مفتوحة لجميع العمال المهاجرين والقادمين الجدد.

وقال وزير الهجرة الكندي أحمد حسين في بيان، اليوم، إن العمال الأجانب الذين يجدون أنفسهم في أوضاع عمل سيئة في كندا سوف يتاح لهم التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل مفتوحة مما يسمح لهم بالعثور على وظائف أخرى في كندا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأضاف حسين، "يجب ألا يخشى أي عامل فقدان أي فرصة في العمل عندما يتعرض لسوء المعاملة"، لافتا إلى أن هذا الإجراء الجديد هو من أجل حماية العمال المهاجرين المعرضين للخطر والمهاجرين الذين يعيشون في كندا الذين يواجهون الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان وحالات الإسكان المزرية.

كما أعلن أنه ابتداء من 26 يوليو المقبل سوف يسمح للوافدين الجدد الذين يتعرضون للعنف العائلي بالتقدم بطلب للحصول على تصاريح إقامة معفاة من الرسوم تمنحهم وضع الهجرة القانوني في كندا بما في ذلك تصاريح العمل وتغطية الرعاية الصحية.

وكان تحالف العمال المهاجرين من أجل التغيير في كندا، أصدر وثيقة سياسية في وقت سابق من هذا الشهر تدعو إلى منح تصاريح عمل مفتوحة لجميع العمال المهاجرين في كندا، وقال التحالف إن العمل المغلق الذي يسمح بربط العمال بصاحب عمل واحد هو شكل جديد من أشكال العمل بالسخرة كما أنه يضمن تلبية احتياجات أصحاب العمل فقط على حساب حقوق العمال.