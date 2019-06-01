قررت نيابة بولاق الدكرور، حبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الألفي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد اسامة عبد الفتاح، رئيس مباحث القطاع، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغا لقسم بولاق الدكرور بوقوع حادث سرقة على الطريق الدائري أعلى صفط اللبن.

وبالانتقال تم التقابل مع المبلغ "سارتيس. ا" 61 عامًا، لبناني الجنسية، تاجر تحف وأنتيكات، ومقيم بفندق قاعود في الهرم، وقرر أنه تعرف على شخص يدعى"أحمد" عرض عليه شقة ايجار بدلا من الفندق توفيرًا للنفقات، وسهولة إحضار ساقطات، واستدرجه إلى منطقة البلاغ حيث تقابل معه وآخر واستوليا منه على مبلغ 1200 جنيه وتليفون محمول.

تم تشكيل فريق بحث وتحر تحت قيادة العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور.

وبدأت القوات في فحص الكاميرات القريبة من مكان الواقعة، وتتبع هاتف المجني عليه، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين، وتم استئذان النيابة العامة، وتم ضبط المتهمين وهما "أحمد. ع" 22 عامًا، عاطل، ومقيم بأرض اللواء العجوزة، و"محمود. ج" 28 عامًا، عاطل، ومقيم بروض الفرج، وبحوزتهما المسروقات واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على المتهمين.

وأمر اللواء مصطفى شحاته، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.