شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي، أمس، إطلاق مبادرة القضاء على الملاريا بمملكة إسواتيني "سوازيلاند سابقاً" والتي تنفذ تحت شعار "زيرو ملاريا"، يأتي ذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

ونقلت وزيرة الصحة تحيات الرئيس السيسي، لملك إسواتيني، مؤكدةً دعمه وتمنياته بنجاح هذه المبادرة المهمة للدولة الصديقة، وجميع دول أفريقيا، وذلك حسب بيان أصدرته وزارة الصحة اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن وفداً وزاريًا رفيع المستوى كان في استقبال وزيرة الصحة بمطار إسواتيني.

وخلال إطلاق المبادرة اعتلت وزيرة الصحة المنصة الرئيسية بناءً على دعوة ملك إسواتيني، وضمت المنصة الملك وزوجاته "السيدات الأُوَل"، وملك دولة ليسوتو، وزوجته، ورئيس جمهورية تنزانيا "السابق".

وقال "مجاهد"، إن وزيرة الصحة أكدت دعم مصر الكامل للدولة الصديقة في جهودها للقضاء على "الملاريا"، موضحةً أن المبادرات الصحية هي المحرك الأساسي لمنظومات الصحة في الدول الأفريقية، مشيرةً إلى أن القيادة الحكيمة هي التى تدعم نجاح تلك المبادرات.

وأكد "مجاهد"، أن وزيرة الصحة شددت أيضاً على أن أغلب المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، أشادت بإطلاق هذه المبادرة، موضحةً أن "الملاريا" كانت السبب في وفاة الملايين من الأطفال والسيدات الحوامل في أفريقيا.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن هذه المبادرة ستعمل على خفض تلك الوفيات من خلال توفير العلاج للآلاف من المرضى من الأفارقة.

ولفت "مجاهد"، إلى أن الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز، والسل، والملاريا "جلوبال فاند" هو إحدى الجهات الداعمة لتنفيذ تلك المبادرة، وذلك بعد لقاء وزيرة الصحة والسكان مسؤولي "جلوبال فاند" خلال زيارتها الأخيرة للعاصمة السويسرية جنيف، ومطالبتها بتقديم الدعم للدول الأفريقية في علاج الملاريا، بما يمتلكون من إمكانيات في هذا المجال.

وأشار إلى أن دعم الصندوق لهذه المبادرة يأتي استجابةً لطلب وزيرة الصحة كبداية للانطلاق نحو الدول الأفريقية، مبينا أن الصندوق يعد من أكثر الجهات التي تدعم علاج أمراض الإيدز، والملاريا، والسل في جميع دول العالم.

كما شهد حفل إطلاق المبادرة؛ دعوة عدد من منظمات المجتمع المدني، والتي حرصت على دعم المبادرة من خلال قيامها بالتبرع بالملايين، مؤكدةً دورها الوطني في مساندة دول أفريقيا في القضاء على الملاريا.