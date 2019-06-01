تزامنا مع شهر رمضان وبعد صيام يوم شاق، يحرص البعض على الخروج والاستمتاع بالليالي الرمضانية في تجربة جديدة ومميزة بصحبة الأصدقاء أو العائلة.

وغالبًا ما تكون خروجات رمضان بعد الإفطار أو خلال الوقت المتبقي بعد صلاة التراويح حتى موعد السحور.

"الوطن" تقدم مجموعة من الفعاليات التي يمكنك الاختيار من بينها، وتتضمن ما يلي:

- فرقة "كاريزما" المسرحية تقدم العرض المسرحي "اللي فاهم يقول" على مسرح قاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 9 مساءً، سعر التذكرة 80 جنيهًا.

- فرقة مسرح الطليعة تقدم العرض المسرحي "الطوق والإسورة" على مسرح السلام الساعة 9:30 مساءً، سعر التذاكر 20 و30 جنيهًا.

- فرقة "أسياد الزار" تقدم حفل زار على مسرح الضمة في عابدين الساعة 9:30 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- "علبة ألوان" تستضيف فرقة "سرور" الإسكندرانية الساعة 11 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- الفنانة فاطمة عادل في "مولانا" بوسط البلد الساعة 9 مساءً، والحضور مجانًا.