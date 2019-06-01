أعلنت هيئة السكة الحديد التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير، وهي كما يلي.

أولاً: خط القاهرة - الإسكندرية: متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة.

ثانياً: "خط القاهرة - السد العالي" متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة.

- "أسيوط - أسوان" 35 دقيقة.

ثالثاً: خط "بنها - بورسعيد": متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

رابعاً: خط "طنطا - المنصورة - دمياط": متوسط تأخيرات القطارات 25 دقيقة.

واعتذرت هيئة السكة الحديد، لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.