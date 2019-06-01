علامة استفهام الحلقة 26: ظهور جاسر بعد مقتله

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل علامة استفهام، الكشف عن قاتل جاسر "محمد ناصر" شقيق نوح الشواف "محمد رجب"، والذي اتضح أنها ريم خطيبة الدكتور سامح "هيثم أحمد ذكي".

والتقت عزيزة بنت الشيخ منصور "حسن العدل" مع غنوة شقيقة ريم خطيبة الدكتور سامح، وقالت عزيزة لغنوة "أنا فهماكي يا ست غنوة انتي عيزاني مقولش لنوح إن ريم هي اللي قتلت جاسر، وأخليه فاكر إن يعقوب الغول هو اللي قتله"، وتلقت منها مبلغا ماليا مقابل ذلك.

وتطورت أحداث المسلسل، لتشهد لقاء الدكتور سامح وعم شوقي الذي يعمل لديهم، وأخبره: "امشي ورا عزيزة يمكن توصل لحل المشاكل اللي أنت فيها".

وانتهت أحداث الحلقة، بظهور جاسر شقيق نوح بعد مكالمة أجرتها رحاب "مريهان حسين" مع قنديل "إسلام حافظ"، تبلغه أنها أمام بيت الشخ منصور وستدخ لمنزله، عنده ليخبرها قنديل: "اوعي يا رحاب"، ثم ظهر جاسر فجأة لتنتهي الحلقة على ذلك المشهد الغامض.

علامة استفهام، تدور أحداثه حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغييرًا واختلافًا كبيرًا في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجها جديدا له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.

المسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، ومن بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوي، عبدالرحمن أبوزهرة وآخرين.