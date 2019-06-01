قررت نيابة أكتوبر، حبس 4 عاطلين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة الشقق السكنية بالشيخ زايد وأكتوبر، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

كانت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، تمكنت من ضبط 4 عاطلين متورطين في تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر.

ووفق ما ورد في محضر الشرطة وتحريات المباحث، فإن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيًا لسرقة المساكن، وأنهم ارتكبوا 11 واقعة سرقة في الشيخ زايد واكتوبر، وتم التحفظ عليهم، وأحيلوا إلى النيابة التي تباشر التحقيق.