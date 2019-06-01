أعلنت جمعية الأورمان، بالتعاون مع بنك القاهرة، توزيعها 800 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة الفيوم، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر، وإدخال الفرحة في قلوبهم، وفقا لبيان صحفي، اليوم.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن التوزيع تم في قرى خلف وشكشوك بمركز أبشواي، وقرى إبهيت الحجر والحبون وجرفس بمركز سنورس، وقرية حنا حبيب بمركز يوسف الصديق، وقرية بحر أبو المير بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وقال مدير عام الجمعية، إن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع كل المؤسسات الإقتصادية المصرية العريقة لخدمة فئات غير القادرين في ربوع مصر المترامية، مؤكدًا أن التعاون مع بنك القاهرة، وقياداته يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين في ربوع مصر، خاصة في القرى والنجوع في كل المحافظات المصرية.

وأضاف مدير الجمعية، أن كرتونة رمضان تحتوي على ما يقرب من 15 كيلو جرام من المواد التموينية، وتشمل الكرتونة الواحدة 4 كجم أرز، و2 كجم مكرونة، و3 كجم سكر، وكجم عدس، وكجم فول، وكجم بلح، وعلبة سمن 1.500 كجم، و¼ كجم شاي، وعلبة صلصة 380 جم، موضحًا أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة.

وذكرت الجمعية في بيانها، أن توزيع كراتين المواد الغذائية في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل الجمعية الهادفة إلى امداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم في مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان في صعيد مصر، بجانب دعم هذه الأسر موسميًا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك.