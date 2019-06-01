"هيئة الطرق والكباري": 140 مليونا لرصف الطرق السريعة بالوادي الجديد

قالت المهندسة ميرفت إبراهيم شحاتة، مدير عام فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، إنه جارٍ استكمال مشروعات رصف الطرق السريعة بين مراكز المحافظة، وبين المحافظة والمحافظات المجاورة بتكلفة 140 مليون جنيه وذلك ضمن الخطة الموضوعه.

وأشارت إلى تنفيذ 65% من أعمال رصف طريق الخارجة أبو طرطور، مبينة أنه جرى تنفيذ أعمال رصف 20 كيلو من طريق "باريس - الخارجة" بداية من نقطة الكيلو 55 وحتى الكيلو 75، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو 60 مليون جنيه.

وأوضحت أنه يجرى أيضا استكمال تنفيذ الطريق الدائري لمدينة موط، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 80 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال خطة عام 2018 - 2019، مبينة أنه يجرى تنفيذ مشروع ازدواج الطريق الذي يربط بين مدينة الخارجة ومحافظة أسيوط من الكيلو صفر وحتى الكيلو 30 حفاظا على سلامة المواطنين، مشيرة إلى الانتهاء من تنفيذ نحو 85% من أعمال المرحلة، بعد استكمال أعمال الكهرباء والبنية التحتية على الطريق.