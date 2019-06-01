بعد نيران الزراعات.. حريق في مخازن قطع سيارات بالعراق

اندلع حريق في مخازن تحتوي على قطع للسيارات شرقي العراق، اليوم، وذلك بعد حرائق مماثلة التهمت على مدار الأيام القليلة الماضية محاصيل زراعية في عدد من محافظات المختلفة حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز".

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، إن فرق الدفاع المدني تحاول إخماد حريق نشب في مخازن للأدوات الاحتياطية، وذلك في منطقة جسر ديالى قرب الشركة العامة للسيارات.

والتهمت حرائق اندلعت قبل أسبوع، مئات الدونمات الزراعية في قرية العباسي بمدينة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك شمالي العراق، كما اندلعت قبل أسبوع أيضا حريق في مزرعة للقمح غربي الأنباء.

وكانت الأيام القليلة الماضية، شهدت عددا من الحرائق التي التهمت مئات الهكتارات الزراعية في محافظة صلاح الدين، ما دفع نوابا عن المحافظة إلى إعلان حالة الطوارئ.