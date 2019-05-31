قالت الخارجية الأمريكية، إنها تتوقع من إيران احترام سيادة العراق ودول المنطقة احتراما كاملا، وعلى إيران الكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار والامتناع عن الأنشطة التي تثير التوترات الطائفية أو تعمل على تمكين المتطرفين.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ترحب لمبادرة السعودية في استضافة قمتي مجلس التعاون والجامعة العربية لمناقشة التهديدات الإيرانية في المنطقة- بحسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها

وتابعت الخارجية الأمريكية أن تورط إيران في الصراعات الإقليمية يهدد أمن العراق.