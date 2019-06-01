أشاد النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب، بتوسع وزارة التموين في إقامة أسواق الجملة بالمناطق اللوجستية بمختلف المحافظات، معتبرًا أن ذلك يسهم في تقليل حلقات التداول وتخفيض الأسعار على المواطنين.

وأشاد "مشهور"، في بيان أصدره اليوم، بخطة وزارة التموين لتأسيس شركة لإنشاء وإدارة أسواق الجملة، مشيرا إلى أنها تسهم في إنشاء مزيد من أسواق الجملة بشكل منظم وبإدارة ذات كفاءة عالية، بدلا من معاناة المواطنين مع الأسواق العشوائية والتي تمثل قنابل موقوتة بالشوارع والميادين.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وعلى رأسها فرنسا في إدارة الأسواق، مرحبًا بالشراكة مع شركة "رانجيس" والتي تعتبر إحدى كبرى الشركات الفرنسية المتخصصة في إدارة أسواق الجملة بأوروبا؛ بما يسمح باعادة تأهيل وتطوير الأسواق طبقًا للمعايير العالمية.