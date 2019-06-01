قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ 300 ألف و887 طن و391 كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم 1 يونيو الجاري.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم توريد 147 ألف و940 طن و893 كيلو بالبنك الزراعي، و46 ألف و9 أطنان و336 كيلو بقطاع المطاحن، و102 ألف و845 طنا و192 كيلو بالقابضة للصوامع، و4091 طنا و970 كيلو بمصر العليا.

وأكد على استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوى المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحاً أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.