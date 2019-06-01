مع انتهاء شهر رمضان الكريم، وبحلول أيام العيد، ينتعش "بيزنس" الكوافيرات، ويقبل الكثير من الفتيات والسيدات في جميع أنحاء مصر، إليها، ليتزين ويتجملن استعداداً لأول أيام العيد، فتصبح تلك الأيام هي موسم هذه المحال للمكسب، وارتفعت أسعار مواد التجميل والخامات بأكثر من 30% بالمقارنة بالعام الماضي.

وقال محمود الداجوى رئيس شعبة الكوافيرات بغرفة القاهرة، إن هناك انتعاش في محال الكوافيرات سواء الحريمي أو الرجالي بسبب موسم عيد الفطر، مشيرا إلى أن السيدات بالأخص تنتظرن الأعياد لتذهب إلى الكوافير للتجمل والتزين احتفالا بالعيد.

وأضاف أنه على الرغم من أن ارتفاع أسعار مستحضرات التجميل ولوازم الكوافير بنسبة 30% متأثرة بارتفاع أسعار الجمارك عليها مؤخرا ونتج عنها توجه فئة معينة من السيدات للكوافير لقضاء الضروريات فقط، إلا أن السيدات لم تتنازل عن الكوافير في العيد وبخاصة عيد الفطر بعد مرور شهر من العبادة والتقرب إلى الله، كما أنها من المناسبات المهمة نتيجة زيادة أعداد الخطوبة والأفراح.

وحذر "الدجوى" من الكوافير النقال وصفحات الإلكترونية التي تعلن عن منتجات لمصانع مستحضرات التجميل، ولديها شبكة من الموزعين والتجار الذين يتولى كل منهم العمل والتوزيع داخل منطقة بعينها، ويعلن عن عروضه من خلال الجروبات الإلكترونية.

ولفت إلى أن بعض تلك الصفحات تروج لبيع ماركات من مستحضرات التجميل المستوردة، بأسعار لا تتعدى 5 أو 15% من السعر الأصلي لتلك المنتجات، تحت مسمى "هاي كوبي" أو "فرست كوبي" للمنتج المستورد، وتعمل تلك الصفحات بعيدا عن رقابة الجهات المعنية من وزارة الصحة والتجارة والصناعة ومباحث التموين وقد تؤدي إلى مشكلات بالبشرة وتساقط الشعر.

وأوضح أن أغلب تلك المنتجات لـ"مصانع بير السلم" بخاصة وبعد ارتفاع أسعار أدوات التجميل خلال لصق "ستيكرات" مزورة تحمل شعار بلد المنشأ لهذه الدول ويقبل عليها التجار لارتفاع هامش الربح.