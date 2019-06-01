شهد محيط ساحة الاعتصام في الخرطوم إطلاق نار، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل منذ قليل.

وكان الأمن السوداني، أعلن إغلاق مدخل الاعتصام من شارع النيل لتكرار الحوادث بتلك المنطقة، حسبما أفادت قناة "العربية".