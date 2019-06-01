أحال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، رئيس لجنة مدرسة الفيوم الثانوية الزراعية (التي تضم 28 لجنة) والمراقب الأول، للتحقيق، بسبب تواجد التليفون المحمول داخل اللجان مع الطلاب، مشددا على التأكد من صحة بيانات الطلاب، واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما تابع لجنة مدرسة الفنية بنات بالحادقة بشرق الفيوم، التي تضم 19 لجنة، وتفقد لجان المراقبة، للتأكد من هدوء وانتظام الامتحانات، وعدم اصطحاب الطالبات للتليفون المحمول.

ووجه بتوفير الأجواء المناسبة وجميع سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وتذليل أي عقبات، وأشاد بانضباط اللجنة واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

جاء ذلك، خلال تفقده، اليوم، عددًا من لجان امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018- 2019، بمحافظة الفيوم، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان.

واختتم نائب الوزير جولته بتفقد مدرسة التجارة بنات بغرب الفيوم، التي تضم 27 لجنة، مشيداً بالتزام الملاحظين ورئيس اللجنة بسحب هواتف الطلاب قبل الامتحان، والتأكد من التزام الطالبات بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وخلال تفقده شدد على عدم اصطحاب الطلاب لهذه الأجهزة داخل اللجان، وسحبها قبل بدء الامتحان.

كما اطمأن على سير عملية الامتحانات بالمدرسة، وأشاد بانضباط اللجنة واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

رافق نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، خلال الجولة، كل من، محمد عبد الله وكيل تعليم الفيوم، والدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم علي جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.