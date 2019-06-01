اعتمد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية، بحضور محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وبلغت نسبة النجاح على مستوى المحافظة 76.5%.

كان عدد المتقدمين من الطلاب لأداء الامتحان 70 ألفا و436 طالبا وطالبة وعدد المتغيبين 83 طالبا وطالبة، وعدد الذين أدوا الامتحان 70 ألفا و380 طالبا وطالبة، والإعدادية المهنية نسبة النجاح 69%.

من جهته، قال محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه كانت هناك تعليمات مشددة، بمراعاة الدقة في التصحيح ومنع اصطحاب الهاتف المحمول، وفور الانتهاء من مراجعة كراسات الإجابة جرى رصد الدرجات على الحاسب، واستخراج النتيجة، وعرضها على اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، لاعتمادها وإعلانها.

وكرم المحافظ، الطلاب الأوائل والبالغ عددهم 12 طالبا وطالبة، بمنحهم شهادات تكريم ومالية.