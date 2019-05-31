أعلنت محافظة الغربية، عن اعتماد اللواء هشام السعيد، محافظ الإقليم، لنتيجة الشهادة الإعدادية غدا السبت.

جاء ذلك فى بيان صحفي، من إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، وكانت أعمال التصحيح تمت خلال الفترة الماضية وأعمال رصد الدرجات.