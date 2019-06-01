قرر المنتج ريتشارد الحاج طرح "ميني ألبوم"، جديد تحت عنوان "لون الكاكاو" لفريق "بلاك تيما"، أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده، في عيد الفطر، على قناة "موسيقى تي في" عبر "يوتيوب" وعدد من متاجر الشراء ومن بينها "آيتونز، أنغامي، ديزر، سبوتيفاي، موسيقى ستور".

الـ"ميني ألبوم"، يضم 5 أغان متنوعة، ويعد نقلة موسيقية كبيرة لـ بلاك تيما، تولى توزيعه هاني ربيع وتعاونوا فيه مع الشعراء منتصر حجازي وميدو زهير وألحان محمد عبده وأمير صلاح الدين، مهندس صوت ماهر صلاح، منتج فني إسلام بيبو، حسب بيان صادر اليوم.

وكان الفريق انتهى الأسبوع الماضي من تصوير (photo session) خاص بالميني ألبوم داخل أحدي الاستديوهات الخاصة.

من جانبه، قال المنتج ريتشارد الحاج، أن "الميني ألبوم" يمثل عودة قوية لـ"بلاك تيما"، ويحتوي على أنماط غنائية متنوعة من خلال 5 أغان، يقدم خلالها واحدة من أهم أغاني الفلكلور بتوزيع جديد ومميز.

يذكر أنَّ شبكة موسيقى طرحت مؤخرًا البوم المطربة شيماء الشايب الذي حمل عنوان "حاسة بيأس وحقق ردود فعل ونسب استماع قوية.