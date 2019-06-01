قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه بناء على توجيهات مجلس الوزراء بالحفاظ على الممتلكات المصرية، قامت الوزارة بوضع خطة للحفاظ على استراحات الري المصري في العديد من دول حوض النيل، ومن أهمها أوغندا، والتي يرجع تاريخ إنشاؤها إلى عام 1950.

وتأتي هذه التصريحات عقب زيارة وفد من ممثلي قطاع مياه النيل إلى مدينة جنجا أمس، لتفقد أعمال تأهيل استراحات الري المصري بالمدينة، حيث تفقد الوفد أعمال تأهيل 4 استراحات تابعة للري المصري في أوغندا.

واستمع الوفد من الدكتور عادل الجندي مدير عام الري المصري بأوغندا، عن أعمال تأهيل الاستراحات، والتي تمت عن طريق التشغيل الذاتي، وتحت إشراف مهندسي الري المصري، و أشار إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل استراحتان مخصصتان لإقامة مهندسين الري المصري بجنجا، بالإضافة إلى متابعة أعمال التأهيل لـ3 استراحات أخرى، والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال شهر، ليصبح عدد الاستراحات التي تم تأهيلها 5 استراحات من أصل 7 استراحات.

وأثنى وفد قطاع مياه النيل على الجهود المبذولة من أعضاء بعثة الري المصري، لتأهيل الاستراحات بالتشغيل الذاتي، لاستعادة جمالها ورونقها، لتصبح واجهة مشرفة للري المصري في أوغندا.