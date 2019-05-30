عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الوارد المائية والري، اجتماعا بحضور القيادات التنفيذية بوزارة الموارد المائية والري وممثلي كافة الجهات المعنية لبحث الاستراتيجية القومية الموضوعة للتناول الإعلامي للملف المائي والخطة الإعلامية وتقييم جهود التوعية بترشيد المياه.

وعرض فيديو مجمع عن مجهودات التوعية بترشيد المياه من خلال إعداد أفلام وثائقية وحملات توعية في وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة إلى عقد العديد من الندوات ولمؤتمرات في المدارس ودور العبادة وتم الإشارة الى إعداد كُتيب حقائق وأرقام الذي يستهدف توفير كافة المعلومات الصحيحة بخصوص الشأن المائي للمواطن.

يذكر أن الوزارة تقوم بالإعداد والتجهيز لأسبوع القاهرة الثاني للمياه المقرر عقده خلال الفترة 20-24 أكتوبر 2019، والذى يتم تناول كافه الأبحاث المعنية بكيفية مواجعه الندرة المائية وأيضا عرض تجارب المزارعين الناجحة ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ الاستراتيجية القومية للمياه بمحاورها الأربعة ( تنمية الموارد المائية ، تحسين نوعية المياه، ترشيد المياه ، تهيئة البيئة المحيطة)ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتوعية المواطن بترشيد المياه في ظل ما نواجهه من تحديات خاصة بالنُدرة المائية واتساع الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات وخصوصا مع ما نواجهه من معدلات زيادة السكانية كبيرة.