تنشر "الوطن" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم، بحضور محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وبلغت نسبة النجاح على مستوى المحافظة 76.5%.

وكان عدد المتقدمين من الطلاب لأداء الامتحان 70 ألفا و436 طالبا وطالبة وعدد المتغيبين 83 طالبا وطالبة، وعدد الذين أدوا الامتحان 70 ألفا و380 طالبا وطالبة، والإعدادية المهنية نسبة النجاح 69%.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية

وكرم المحافظ، الطلاب الأوائل والبالغ عددهم 12 طالبا وطالبة، بمنحهم شهادات تكريم ومالية.

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