قالت وزارة التربية والتعليم إنَّ طُلَّاب شهادة الدبلومات الفنيّة (صناعي، زراعي، تجاري وفندقي)، اختتموا السبت، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019 (النظرية)، والتي بدأت يوم 18 مايو.

وأصدرت غرفة العمليات المركزية في الوزارة تقريراً تضمن وقوع 68 مخالفة في لجان الامتحانات، بينها 7 حالات شغب و20 واقعة غش إلكتروني، و15 حالة تأخر عن موعد الامتحان.

وشهدت الامتحانات 3 وقائع انتحال شخصيّة و7 حالات تمزيق ورقة الإجابة، و16 قراراً باستبعاد رئيس لجنة أو مراقب لم يلتزم بتنفيذ التعليمات التي وضعتها الوزارة خلال سير عملية الامتحانات.