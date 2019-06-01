خبراء عن قمم مكة: رسائل ردع قوية لإيران

على مدار اليومين الماضيين، استضافت مدينة مكة المكرمة ثلاث قمم مهمة شارك فيها عشرات القادة المسؤولين العرب والمسلمين "عربية وخليجية وإسلامية"، اهتم خلالهم الزعماء العرب بالرد على التهديدات الإيرانية الأخيرة للمنطقة العربية.

وأظهر البيان الختامي للقمم الثلاث إلى جانب كلمات الزعماء، تكاتف الخليج والعالمين العربي والإسلامي في مواجهة إيران، على خلفية التوترات الأخيرة مع طهران بعد قيامها بعمليات تخريب إرهابية تمس كلا من السعودية والإمارات.

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد في كلمته خلال القمة الإسلامية التي عقدت مساء أمس، أن الإرهاب ما زال يضرب المنطقة من جديد، لافتا إلى واقعة تعرض سفنٌ تجارية قرب المياه الإقليمية لدولةِ الإمارات لعمليات تخريبٍ إرهابية، إلى جانب استهداف محطتا ضخ للنفطِ في السعودية عبر طائرات بدون طيار من قبل مليشيات إرهابية مدعومة من إيران.

وأكد الملك سلمان أن ذلك يشكل تهديدا لأمنِ وسلامة حركة الملاحة البحرية والأمن الإقليمي والدولي، داعيا إلى اتخاذ إجراء حاسم لوقف الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني في المنطقة.

وفي القمتين الطارئتين العربية والخليجية، اتفق الزعماء العرب في كلماتهم على هدف واحد وهو توجيه رسالة تحذير واضحة وحازمة لإيران مفادها أن السعودية وحلفاءها سيدافعون عن مصالحهم ضد أي تهديد بعد الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية السعودية وناقلات النفط.

خبراء: القمم الثلاث بمثابة رسائل تحذير لإيران

التحذيرات الصادرة عن القمم الثلاث، اعتبرها الخبراء المختصون في الشأن الإيراني بمثابة رسائل تحذير تشكل نوعا من الردع لإيران ويجعلها تفكر قبل اتخاذ أي خطوة تالية ضد المنطقة.

ويقول الدكتور هاني سليمان، المحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، إن عقد القمم الثلاث المتتالية مكسب للتأكيد على وحدة الدول العربية ووحدة الكلمة العربية ورفض السلوك الإيراني وأن المملكة السعودية والإمارات ليسوا بمفردهم في مواجهة العدو الإيراني ولكن هناك تضامن ودعم عربي واسع لهما.

وأضاف سليمان لـ"الوطن" أن البيان الختامي للقمة الإسلامية جيد ويحتوي مضمونه على رسائل سياسية جيدة قوية تشكل نوعا من الردع الآني لإيران ما يجعلها تفكر أكثر في أي خطوة مقبلة.

عمر سمير، الباحث في الاقتصاد السياسي الدولي والشأن الإيراني، أكد أن دولة إيران لديها نفوذ قوي، وهذه القمم الثلاث وما تضمنته من كلمات للقادة العرب وبيانات ختامية جاءت بمثابة قمم تحذيرية لممارساتها في المنطقة العربية.

ووفقا لتصريحات سمير لـ"الوطن" فإن وقف إيران لأعمالها التخريبية يحتاج إلى تكاتف العالم كله معا إلى جانب الضغط الذي تواجهه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الدكتور هشام البقلي، خبير الشأن العربي الإيراني، في تصريح لـ"الوطن" إنه قد يؤدي زيادة الضغط على الجانب الإيراني إلى تقديم بعض التنازلات ولكن لن تتراجع بشكل كامل عن سياساتها الراسخة.