وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مطار القاهرة الدولي، قادمًا من السعودية، بعد زيارة استمرت يومين، شارك خلالها في القمة العربية الطارئة، والقمة العادية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمكة المكرمة، كما أدى مناسك العمرة.

جاءت مشاركة الرئيس السيسي، في القمتين، في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.

وألقى الرئيس السيسي، كلمة بالقمة العربية الطارئة، تضمنت رؤية شاملة لكيفية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في مواجهة التحديات الراهنة، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة في هذا الإطار.