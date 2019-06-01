وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، على صرف 129 ألف جنيه من صندوق الرعاية الصحية لاستكمال مبنى الإسعاف بمدينة برج البرلس، بالإضافة إلى مبلغ 273 ألف جنيه تم صرفها من قبل لضمان الانتهاء من الأعمال ودخوله الخدمة، للصالح العام.

كما أصدر المحافظ، القرار رقم ١٠٣٢٩ لسنة ٢٠١٩، بتشكيل لجنة برئاسة مفتش مالي بالمديرية المالية بكفرالشيخ يرشحه وكيل الوزارة، وعضوية مدير عام مديرية الإسكان أو من ينيبه، ومفتش مالي واداري بالديوان العام يرشحه مدير عام الادارة، على أن تختص اللجنة بمراجعة كافة اعمال الخطة الاستثمارية لعام ٢٠١٥/٢٠١٦ لمديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ ومنها اعمال الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بالبكاتوش - مركز قلين.