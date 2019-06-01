طالب عماد حجاب، الخبير الحقوقي والباحث في مجال حقوق الإنسان، بأن تضع البلاد خطة وطنية، للدفاع عن صورة مصر خارجيا أمام محاولات التشويه لها من تنظيم الإخوان دوليا، ترتكز على عدة عناصر سياسية وإعلامية وحقوقية بعد أن فاض الكيل من تصرفات التنظيم الإرهابي.

وأكد حجاب لـ"الوطن"، أهمية أن تتضمن الخطة تحرك جاد من منظمات المجتمع المدني المصرية لمخاطبة العالم وتقليل الخطاب الداخلي الإعلامي والحماسي من أجل الضغط دوليا لإدراج جماعة الاخوان كتنظيم إرهابي وتوضيح خطورة هذه الجماعة الإرهابية على المجتمع الدولي والإنساني، بسبب معتقداتها التي تشوه وتستغل الدين الإسلامي.

وأضاف أنه يوجد دور مهم يقع على عاتق المجتمع المدني المصري في تعريف العالم بالجرائم التي ترتكبها هذه الجماعة الإرهابية في البلاد، والتي تمثل جرائم بشعة وخطيرة ضد الجيش والشرطة والمجتمع من قتل وسفك للدماء بعمليات ارهابية وإجرامية ضد قوات الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء.

ودعا إلى أن يتضمن التحرك المصري تشكيل مجموعات ضغط داخل المجتمع الأمريكي والأوروبي بالشراكة مع نظرائهم بالمنظمات الأمريكية وإصدار تقارير مشتركة عن الأوضاع الحقيقية في مصر بقضايا الاقتصاد والسياسة وحقوق الإنسان، تكون لها المصداقية والثقة دوليًا أمام الهيئات الدولية ووسائل الإعلام.

وأكد ضرورة أن تهتم منظمات المجتمع المدني المصري بالتواجد دوليا بصورة مكثفة للدفاع عن قضايا المواطن وتبنى فكرة القضايا الرئيسية في التنمية الانسانية للشعوب والتي تجمع عدة دول، وأن تحرص على الحضور الدائم في المحافل والمؤتمرات الدولية واجتماعات المجلس الدولي لحقوق الانسان واللجنة الافريقية لحقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الإنسان بالجامعة العربية، ولجنة حقوق الإنسان بمنظمة المؤتمر الإسلامي للدفاع عن قضايا المواطن المصري وحقوقه، وعدم ترك الساحة خالية للتنظيم الدولي للإخوان الإرهابية يشوه صورة مصر ويُعبث بالرأي العام الدولي.

ولفت إلى أهمية أن يتم فتح فروع دولية خارجيا لمنظمات المجتمع المدني المصري في أوروبا وأمريكا ليكون لمصر سفراء يعبرون عن قضاياها بالخارج بصورة دائمة وليست موسمية وأن تنظم مصر زيارات لوفود إعلامية وحقوقية أمريكية أوروبية لزيارة مصر، وعقد لقاءات لهم مع أسر ضحايا الاٍرهاب وتدمير الكنائس، وأن تتبنى وزارة الخارجية، واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان دعم ذلك.