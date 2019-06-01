لقى فلاح مصرعه اليوم، نتيجة تناوله قرص من حبوب حفظ الغلال القاتلة لمروره بضائقة مالية، بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، بورود إشارة من مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بوصول "عصام. أ. م" 52 سنة، ومقيم بدائرة المركز، فلاح، مصابًا بحالة تسمم إثر تناول قرص سام يستخدم في حفظ الغلال، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وبسؤال أحد أقاربه، قال إنه كان يمر بحالة نفسية سيئة بسبب مروره بضائقه مالية، ما أدى إلى إقدامه على الانتحار بتناول قرص سام يستخدم في حفظ الغلال، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق والتصريح بالدفن.