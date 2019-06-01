"جينيس": تسجيل أطول مائدة إفطار بـ"العاصمة الإدارية" قريبا

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة جينيس في القاهرة، إنه سيتم الإعلان قريبًا عن أطول مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر بطول يتجاوز 3000 متر، وهو ما يكسر الرقم القياسي الأخير لأطول مائدة 2900 متر، ويتم القياس حاليًا بتقنيات حديثة.

وأكد أن مصر ستكون قد حطمت الرقم القياسي التي قامت به لبنان والامارات والسعودية، ويتم حساب طول المائدة ومدى متانتها، وأنه تم تركيبها بطريقة متصلة.

وكانت مائدة "مصر بتفطر"، قد امتدت على 4 مستويات متوازية، وهي أطول مائدة رمضانية نظمتها شركة العاصمة الإدارية، وشهدت توافدًا كبيرًا من المواطنين الذين جاءوا بأسرهم ليشهدوا أول احتفال رمضاني في "العاصمة".

وتوافدت عربات محملة بالطعام والمياه، بينما جهز المنظمون المائدة في الموعد المحدد لها قبل الإفطار.

وقال خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية، إن حضور المواطنون بتلك الكثافة ومن مختلف المناطق ليشاركوا في أطول مائدة إفطار في العالم، أمر يدل على ثقتهم في هذا المشروع القومي وفرحتهم به.