امتدت مائدة "مصر بتفطر" على 4 مستويات متوازية، وهي أطول مائدة رمضانية، نظمتها شركة العاصمة الإدارية، على مسافة 3900 متر، وشهدت توافدًا كبيرًا من المواطنين الذين جاءوا بأسرهم ليشهدوا أول احتفال رمضاني في "العاصمة".

وتوافدت عربات محملة بالطعام والمياه، بينما قام المنظمون بتجهيز المائدة في الموعد المحدد لها قبل الإفطار.

وقال خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية، إن حضور المواطنون بتلك الكثافة ومن مختلف المناطق ليشاركوا في أطول مائدة إفطار في العالم، أمر يدل على ثقتهم في هذا المشروع القومي وفرحتهم به.