تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض اختفاء نجل عمدة إحدى القرى لمركز طوخ، والذي تغيب منذ الأربعاء الماضي، وأرسل الشاب رسالة لوالدة بمكانه بأحد الفنادق بأسوان، موضحا أنه اختفى بصحبة صديقه لإشعار والده بوجوده، وأنه كان يفتقده خاصة في وجوده في سن حرج بمرحلة المراهقة بسبب ظروف عمل والده.

وتلقى العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ، إخطارا من "أ. ع"، عمدة احدى القرى، بتغيب نجله "أحمد. أ" 17 عاما.

وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، فانتقل المقدم أحمد سامي رئيس المباحث، وتبين تغيب الشاب الذي يدرس في مرحلة الثانوية العامة، واختفاء الشاب منذ الأربعاء الماضي بعد انتهاء والده من مائدة إفطار كبيرة كان يقيمها سنويا بتجميع الأهل والأقارب والشخصيات العامة.

وتم جمع المعلومات عن آخر من اختلط بهم الشاب وأصدقائه، وسؤال دائرة الأقارب والمعارف لكشف ملابسات الاختفاء.

واليوم أرسل الشاب رساله لوالده، بمكانه بأحد الفنادق بأسوان، موضحا أنه اختفى بصحبة صديقه لإشعار والده بوجوده، وانه كان يفتقده، خاصة في المرحلة الحرجة في فترة المراهقة بسبب ظروف عمل والده، وانشعاله الدائم، قائلا إنه تغيب لإشعار والده بوجوده.